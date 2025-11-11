Milan, David alla Juve non funziona: possibile colpo di gennaio

Mentre alla Continassa si inizia a valutare un’eventuale cessione di David, a Milanello è iniziato l’interesse per portarlo alla corte di Max Allegri. Il canadese è nel mirino non solo dei rossoneri, ha estimatori anche in Premier League dove Tottenham e Chelsea sarebbero pronti ad accoglierlo.

A quanto pare il Milan ha pensato all’ex centravanti del Lille per sostituire Santiago Gimenez. Il mirino della dirigenza rossonera si è posato su David perché l’attaccante rispecchierebbe perfettamente le caratteristiche richieste da Allegri. Il tecnico del Diavolo appare sempre meno convinto dell’attaccante messicano, quindi Igli Tare è pronto a far decollare l’operazione di cessione di Gimenez per poi agire per David. I rossoneri sonderanno il terreno con la Vecchia Signora per capire se ci sono gli estremi per un prestito con diritto di riscatto.