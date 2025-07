Calciomercato Serie A: c’è fiducia per Simeone al Pisa, Folorunsho al Cagliari, Fadera al Sassuolo

A Pisa traspare fiducia sul buon esito dell’affare che potrebbe portare il Cholito Simeone a vestire la maglia nerazzurra 34 anni dopo il Cholo. I contatti sono serrati anche se la trattativa non è delle più semplici considerato i costi dell’operazione, che prevede anche il trasferimento di Zerbin a Pisa con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a 3 milioni in caso di salvezza.

Il Cagliari ha definito il trasferimento di Folorunsho dal Napoli con la formula del prestito oneroso fissato a 500 mila euro e riscatto a otto milioni.

Il Sassuolo dopo il mancato trasferimento di Laurientè in Premier League si rinforza con l’acquisto a titolo definitivo di Fadera dal Como. I lariani attendono l’arrivo di Morata dal Galatasaray, mentre dal Real Madrid è in arrivo Jacobo Ramon dal Real Madrid, operazione in stile Nico Paz.