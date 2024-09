Argentina-Cile, probabili formazioni e dove vederla

Partono le qualificazioni ai Mondiali 2026 e la squadra di Scaloni vuole fare subito bene anche se affronta una squadra scorbutica come il Cile. Solito 4-3-3 per la Seleccion, che ritrova Paredes e davanti si affida ad Alvarez, Lautaro e Nico Gonzalez. La gara non sarà visibile in Italia.

Argentina-Cile, le probabili formazioni:

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; J. Alvarez, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. Ct. Scaloni.

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Diaz, Maripan, Mena; Pulgar, Echeverria, Alarcon; Brereton, Davila, Osorio. Ct. Gareca.