Argentina-Colombia, le ultimissime sulle formazioni

Non solo Europeo, questa notte, alle 2 ore italiane, andrà in scena l’ultimo atto della Copa America, all’Hard Rock Stadium di Miami, tra Argentina e Colombia. Campioni del Mondo e del Sud America in carica a caccia della conferma nella competizione. Storica qualificazione per la Colombia, che vuole riportare un trofeo mancante in bacheca dal 2001.

Argentina-Colombia, le probabili formazioni: