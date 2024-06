Arnautovic: “La mia condizione muscolare quest’anno è stata difficile. Con l’Inter ho un altro anno e ho ancora molto da fare”

Arnautovic torna sulla stagione nerazzurra e sul suo minutaggio che per problemi fisici non è stato ciò che ci si aspettava

Marko Arnautovic attaccante dell’Inter ora in ritiro con l’Austria e concentrato sull’Europeo, ha parlato ai microfoni di Haute sulla sua condizione fisica e sulla stagione che ha attraversato con la maglia nerazzurra. Ecco le sue dichiarazioni.

Arnautovic: “Non mi sono infortunato spesso. Avevo un edema procurato da stress”

“La questione muscolare quest’anno è stata amara. Ero abituato a giocare dall’inizio e a fare tutte le partite. Poi ho avuto un lavoro diverso e sono arrivato per 15, 20, 30 minuti. Ho dovuto trovare la mia strada e adattare il mio corpo. Quando è successo, poi mi sono infortunato di nuovo, ma sono felice di essere tornato a giocare dall’inizio. Ho vinto quasi tutto, ho un altro anno lì e ho ancora molto da fare”.

Poi sul lato caratteriale e umano: “Sono migliorato come persona. Il calcio è una questione di talento, anche di corpo, ma la cosa più importante è mentale. L’ultimo anno è stato molto impegnativo per me mentalmente. Mi sono infortunato due volte. Gli italiani hanno detto: ‘Perché porti Arnautovic? E’ sempre infortunato?’. Non mi sono infortunato spesso. Avevo un edema alle ossa. Non è un infortunio, è stress”.

Sull’Europeo: “Abbiamo parlato nello spogliatoio. Soprattutto con Marcus Thuram. Ma non ci sono scommesse, nemmeno con Dumfries. Tutti vogliono vincere per il proprio Paese. Noi siamo pronti. Mancano ancora tre giorni per allenarsi, per riposarsi e passare del tempo con la famiglia”.