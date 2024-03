Arsenal-Brentford, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Nel cuore della battaglia per il titolo della Premier League 2023/24, l’Arsenal di Mikel Arteta si prepara ad ospitare il Brentford di Thomas Frank in una partita dalle mille sfaccettature, programmata per le 18:30 di un sabato pomeriggio carico di aspettative. Con il Liverpool e il Manchester City saldamente in testa alla classifica, rispettivamente con 63 e 62 punti, l’Arsenal non perde terreno, agguantando la terza posizione con 61 punti, frutto di 7 vittorie dall’inizio dell’anno. Arteta, con la consueta determinazione, sottolinea l’incessante ricerca di miglioramento e la fame di successo del suo team, nonostante le assenze significative per la prossima sfida casalinga.

Arsenal-Brentford, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Arsenal è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla interno a 1.21 su Snai e 1.25 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 6.75 mentre una vittoria del Brentford (segno 2) si trova anche quota 12.00. Ecco la comparazione quote di Arsenal e Brentford dei bookmakers: