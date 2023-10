Arsenal-Manchester City, le ultimissime sulle formazioni

Super sfida in Premier, con entrambe chiamate a rispondere al Tottenham, capolista in solitaria, che ieri ha sconfitto il Luton Town. Guardiola alle prese con l’assenza di Rodri sceglie Kovacic con Foden e Nunes in mezzo al campo. Attacco affidato al tridente composto da Alvarez, Haaland e Doku, ma occhio al recuperato Bernardo Silva. Ancora indecisione su Saka in casa Arsenal, in avanti il trio con Gabriel Jesus, Nketiah e Trossard.

Le probabili formazioni:

ARSENAL (3-4-3): Raya; Magalhaes, Sadiba, White; Vieira, Odegaard, Rice, Zinchenko; Gabriel Jesus, Nketiah, Trossard. All. Arteta.