Arsenal-Nottingham Forest, probabili formazioni e dove vederla

Comincia la caccia al titolo per l’Arsenal di Arteta

Riparte la Premier League. L’Arsenal, reduce dalla vittoria in Community Shield contro il Manchester City, sfida il Nottingham Forest. I Gunners di Arteta, secondi nella passata stagione, proveranno a riscattare la cocente rimonta subita dal Manchester City nella scorsa Premier League e a riportare il titolo nel Nord di Londra, da cui manca dal 2004. Il Nottingham Forest, invece, riparte da un’ottima salvezza raggiunta nel passato campionato. Il match, in programma oggi pomeriggio alle 13.30 all’Emirates Stadium di Londra, sarà visibile su Sky Sport Summer e Sky Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Arsenal-Nottingham Forest, le probabili formazioni

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Tierney, Timber, William Saliba; Ben White; Declan Rice, Partey; Odegaard, Martinelli, Bukayo Saka; Havertz. All. Arteta.

NOTTINGHAM FOREST (3-4-3): Horvath, Mangala, Worrall, Boly, McKenna, Aina, Danilo, Aurier, Gibbs-White, Wood, Yates. All. Cooper.