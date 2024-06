Germania-Scozia, probabili formazioni e dove vederla

In campo per la prima sfida di UEFA EURO 2024.

Arriva il giorno dell’inizio di UEFA EURO 2024. La Germania, padrona di casa, affronta la Scozia, qualificata da seconda classificata del Gruppo A delle qualificazioni, alle spalle della Spagna. Esordio importante per la Germania, chiamata a riscattare una serie di esperienze non positive nelle grandi competizioni, su tutte l’inattesa eliminazione alla fase a gironi nei Mondiali 2022. Diversamente, la nazionale scozzese, nella scorsa edizione degli Europei, ha interrotto il proprio cammino alla prima fase, ai gironi, chiudendo al quarto posto nel gruppo. La sfida, in programma venerdì alle 21 a Monaco di Baviera, dopo la cerimonia di inaugurazione, sarà visibile su Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251); in streaming su Sky Go, Now e Rai Play.

Germania-Scozia, le probabili formazioni:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos, Gündoğan; Musiala, Wirtz; Havertz. CT. Nagelsmann.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams. CT. Clarke.