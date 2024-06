Cominciano ad essere chiare e definitive in vista di UEFA EURO 2024, al via il 14 giugno, con la prima gara in programma tra Germania, paese ospitante, e Scozia. A breve anche il CT azzurro, Luciano Spalletti definirà la lista dei 26 convocati per la spedizione in terra tedesca. Di seguito la lista dei convocati girone per girone.

EURO 2024, tutti i convocati:

Gruppo A

GERMANIA

CT. Nagelsmann.

​Portieri: Baumann, Neuer, Nubel, Ter Stegen.

Difensori: Anton, Henrichs, Kimmich, Koch, Mittelstadt, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Tah.

Centrocampisti: Andrich, Fuhrich, Gross, Gundogan, Kroos, Musiala, Pavlovic, Sané, Wirtz.

Attaccanti: Beier, Fullkrug, Havertz, Muller, Undav.

SCOZIA

CT. Clarke.

Portieri: Gunn, Clark, Gordon, Kelly

Difensori: Robertson, Tierney, Hendry, Porteous, Cooper, McKenna, Hanley, Taylor, Souttar, Ralston, McCrorie

Centrocampista: McGregor, Christie, Gilmour, McGinn, McLean, McTominay, Armstrong, Jack

Attaccanti: Dykes, Adams, Shankland, Forrest

UNGHERIA

CT. Rossi.

Portieri: Dibusz, Gulacsi, Szappanos.

Difensori: Balogh, Botka, Dardai, Fiola, Lang, Orban, Szalai.

Centrocampisti: Bolla, Kata, Kerkez, Kleinheisler, A. Nagy, Z. Nagy, Nego, Schafer, Szoboszlai, Styles.

Attaccanti: Adam, Csoboth, Gazdag, Horvath, Sallai, Varga.

Riserve : Lisztes, Mocsi, Toth, Vancsa, Vecsei.

SVIZZERA

CT. Yakin.

Portieri: Keller, Mvogo, Sommer.

Difensori: Akanji, Elvedi, Ricardo Rodriguez, Schar, Stergiou, Widmer, Zesiger.

Centrocampisti: Aebischer, Freuler, Jashari, Rieder, Sierro, Steffen, Xhaka.

Attaccanti: Amdouni, Duah, Embolo, Ndoye, Okafor, Shaqiri, Vargas, Zeqiri, Zuber.

Gruppo B

ITALIA

CT. Spalletti.

Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret, Provedel.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Darmian, Scalvini, Buongiorno, Mancini, Calafiori, Di Lorenzo, Bellanova, Dimarco, Cambiaso.

Centrocampisti: Barella, Frattesi, Cristante, Pellegrini, Fagioli, Jorginho, Ricci, Folorunsho.

Attaccanti: Chiesa, Raspadori, Retegui, Scamacca, Orsolini, Zaccagni, El Shaarawy.

SPAGNA

CT. de la Fuente.

Portieri: Unai Simón, Raya, Remiro.

Difensori: Carvajal, Jesús Navas, Laporte, Le Normand, Nacho, Vivian, Cubarsi, Grimaldo, Cucurella.

Centrocampisti: Rodrigo, Zubimendi, Mikel Merino, Fabián, Pedri, Marcos Llorente, Aleix García, Alex Baena, Fermín.

Attaccanti: Ferran Torres, Dani Olmo, Nico Williams, Morata, Joselu, Oyarzabal, Lamine Yamal, Ayoze.

CROAZIA

CT. Dalic.

Portieri: Livakovic, Ivusic, Labrovic.

Difensori: Vida, Juranovic, Gvardiol, Sosa, Stanisic, Sutalo, Erlic, Pongracic.

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Mario Pasalic, Vlasic, Majer, Ivanusek, Sucic, Baturina.

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Petkovic, Pjaca, Budimir, Marco Pasalic.

ALBANIA

CT. Sylvinho.

Portieri: E. Berisha, Kastrati, Simoni, Strakosha

Difensori: Aliji, Ajeti, Balliu, Djimsiti, Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Mihaj, Mitaj

Centrocampisti: Abrashi, Asllani, Bajrami, M. Berisha, Gjasula, Laçi, Muçi, Ramadani

Attaccanti: Asani, Broja, Daku, Hoxha, Manj, Seferi

Gruppo C

INGHILTERRA

CT. Southgate.

Portieri: Henderson, Pickford, Ramsdale, Trafford.

Difensori: Branthwaite, Dunk, Gomez, Guehi, Konsa, Maguire, Quansah, Shaw, Stones, Trippier, Walker.

Centrocampisti: Alexander-Arnold, Bellingham, Gallagher, Jones, Mainoo, Rice, Wharton.

Attaccanti: Bowen, Eze, Foden, Gordon, Grealish, Kane, Maddison, Palmer, Saka, Toney, Watkins.

SLOVENIA

CT. Kek.

Portieri: Oblak, Belec, Vekic, Vidovsek.

Difensori: Balkovec, Bijol, Blazic, Brekalo, Drkusic, Janza, Karnicnik, Stojanovic, Zaletel.

Centrocampisti: Elsnik, Gnezda Cerin, Gorenc Stankovic, Horvat, Kurtic, Lovric, Verbic, Zajc, Zeljkovic, Zugelj.

Attaccanti: Celar, Ilicic, Mlakar, Sesko, Sporar, Vipotnik, Zahovic.

DANIMARCA

CT. Hjulmand.

Portieri: Schmeichel, Ronnow, Hermansen

Difensori: Christensen, Kjaer, Andersen, Vestergaard, Nelsson, Bah, Maehle, Kristensen, Kristiansen

Centrocampisti: Eriksen, Delaney, Hjulmand, Hojbjerg, Norgaard, Jensen, Damsgaard

Attaccanti: Bruun Larsen, Skov Olsen, Dreyer, Dolberg, Hojlund, Wind, Poulsen.

SERBIA

CT. Stojkovic.

Portieri: V. Milinkovic-Savic, Rajkovic, Petrovic.

Difensori: Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Babic, Spajic, Stojic.

Centrocampisti: Lukic, Gudelj, Maksimovic, Ilic, Mijailovic, S. Milinkovic-Savic, Tadic, Samardzic, Birmancevic, Kostic, Mladenovic, Zivkovic, Gacinovic.

Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov.

Gruppo D

FRANCIA

CT. Deschamps.

Portieri: Areola, Maignan, Samba.

Difensori: Koundé, Clauss, Pavard, Konaté, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Mendy.

Centrocampisti: Camavinga, Fofana, Kanté, Rabiot, Zaire-Emery, Tchouameni.

Attaccanti: Dembelé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé, Thuram, Coman, Barcola.

OLANDA

CT. Koeman.

Portieri: Bijlow, Flekken, Olij, Verbruggen.

Difensori: Ake, Blind, van Dijk, Dumfries, Frimpong, Geertruida, de Ligt, van de Ven, de Vrij.

Centrocampisti: Gravenberch, de Jong, Koopmeiners, Reijnders, Schouten, Simons, Veerman, Wijnaldum.

Attaccanti: Bergwijn, Brobbey, Depay, Gakpo, Malen, Weghorst.

POLONIA

CT. Probierz.

Portieri: Szczesny, Bulka, Skorupski, Zych.

Difensori: Bednarek, Bereszynski, Bochniewicz, Dawidowicz, Kiwior, Puchacz, Salamon, Walukiewicz.

Centrocampisti: Frankowski, Grosicki, Moder, Piotrowski, Romanczuk, Slisz, D. Szymansky, S. Szymanski, Skoras, Urbanski, Zalewski, Zielinski.

Attaccanti: Buksa, Lewandowski, Milik, Piatek, Swiderski.

AUSTRIA

CT. Rangnick.

Portieri: Hedl, Lawal, Lindner, Pentz

Difensori: ​​​​Daniliuc, Danso, Lainer, Lienhart, Mwene, Posch, Querfeld, Trauner, Wöber.

Centrocampisti: Baumgartner, Ballo, Grillitsch, Grüll, Kainz, Laimer, Prass, Sabitzer, Schmid, Seiwald, Wimmer.

Attaccanti: Arnautovic, Entrup, Gregoritsch, Seidl, Weimann.

Gruppo E

BELGIO

CT. Tedesco.

Portieri: Casteels, Sels, Kaminski

Difensori: Castagne, Debast, De Cuyper, Faes,Meunier, Theate, Vertonghen, Witsel.

Centrocampisti:De Bruyne, Mangala, Onana, Tielemans, Vermeeren, Vranckx

Attaccanti: Bakayoko, Carrasco, De Ketelaere, Doku, Lukaku, Lukebakio, Openda, Trossard

SLOVACCHIA

CT. Calzona.

Portieri: Dúbravka, Rodák, Ravas, Takáč.

Difensori: Pekarík, Tomič, Kmet, Gyömbér, Vavro, Škriniar, Obert, Hancko, De Marco, Kóša.

Centrocampisti: Kadák, Bero, Kucka, Rigo, Hrošovský, Lobotka, Duda, Holly, Bénes.

Attaccanti: Ďuriš, Suslov, Schranz, Boženík, Strelec, Polievka, Tupta, Sauer, Haraslín.

Riserve: Belko, Ludha, Bartoš, Nemčík, Pokorný, Gajdoš, Jirka, Kaprálik, Bobček, Prekop, Zreľák.

ROMANIA – Non definitivo.

CT. Iordanescu.

Portieri: Nita, Moldovan, Tarnovanu, Sava.

Difensori: Ratiu, Mogos, Dragusin, Racovitsan, Rus, Nedelcearu, Burca, Bancu.

Centrocampisti: Sorescu, M. Marin, Cicaldau, R. Marin, Stanciu, Man, Mihaila, Hagi, Grameni, Olaru, Sut, Coman.

Attaccanti: Dragus, Puscas, Alibec, Birligea.

UCRAINA

CT. Rebrov.

Portieri: Bushchan, Trubin, Lunin.

Difensori. Matviyenko, Konoplia, Bondar, Tymchyk, Mykolenko, Zabarnyi, Svatok, Taloverov, Mykhaylichenko.

Centrocampisti: Yarmolenko, Shaparenko, Brazhko, Stepanenko, Zubkov, Sudakov, Zinchenko, Tsygankov, Malinovskyi, Sydorchuk.

Attaccanti: Dovbyk, Mudryk, Yaremchuk, Vanat.

Riserve: Kinareykin, Smolyakov, Dyachuk, Nesterenko, Shulyanskyi, Ponomarenko, Kukharevych.

Gruppo F

PORTOGALLO

CT. Martinez.

Portieri: Diogo Costa, Sá, Rui Patricio.

Difensori: Antonio Silva, Danilo, Dalot, Inacio, Cancelo, Semedo, Mendes, Pepe, Dias.

Centrocampisti: Fernandes, Joao Neves, Palhinha, Otavio, Ruben Neves, Vitinha.

Attaccanti: Bernardo Silva, Ronaldo, Jota, Conceiçao, Ramos, Felix, Neto, Leão.

TURCHIA

CT. Montella.

Portieri: Bayndir, Alemdar, Gunok, Cakir.

Difensori: Muldur, Celik, Bardakci, Kaplan, Demiral, Kabak, Akaydin, Ozkacar, Kadioglu.

Centrocampisti: Ozdemir, Uzun, Calhanoglu, Yuksek, Ayhan, Yokuslu, Kokcu, Ozcan.

Attaccanti: Omur, Kahveci, Akgun, Yildiz, Akturkoglu, Aydin, Guler, Yilmaz, Yildrim, Tosun, Kilicsoy, Yazici.

GEORGIA

CT. Sagnol.

Portieri: Mamardashvili, Loria, Gugeshashvili.

Difensori: Kverkvelia, Gvelesiani, Kashia, Tabidze, Dvali, Lochoshvili, Kakabadze, Gocholeishvili.

Centrocampisti: Chakvetadze, Mekvabishvili, Kankava, Kiteishvili, Kvekveskiri, Kochorashvili, Altunashvili, Shengelia, Tsitaishvili, Lobzhanidze, Davitashvili.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Mikautadze, Zivzivadze, Kvilitaia.

REPUBBLICA CECA

CT. Hasek.

Portieri: Kovar, Stanek, Jaros.

Difensori: Krejci, Vitik, Hranac, Vlcek, Coufal, Doudera, Jurásek, Holes, Zima.

Centrocampisti: Soucek, Barak, Sadilek, Provod, Sulc, Jurasek, Cerny, Cerv, Lingr.

Attaccanti: Schick, Chory, Hlozek, Chytil, Kuchta.