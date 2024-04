Calciomercato Lazio, Lotito prova a piazzare il colpaccio dalla Germania | Obiettivo l’ex Inter

Aggrappati ancora al sogno Champions League che ormai non è più un miraggio dopo i 12 punti conquistati nelle ultime 5 partite, la Lazio sta già studiando le prossime mosse per assicurare a Tudor una squadra più competitiva per permettergli di fare strada, oltre che in Italia, anche in Europa. In tal senso, il DS Fabiani avrebbe individuato l’obiettivo numero 1 per la finestra estiva di calciomercato, e si tratta di un giocatore che ha lasciato recentemente l’Italia direzione Union Berlin: Robin Gosens.

Calciomercato Lazio, scontro con il Bologna per Gosens

Dopo l’esperienza non molto positiva con l’Inter, Robin Gosens aveva lasciato l’Italia per tornare in patria, dove è riuscito a ritrovare sia la forma fisica che aveva perso nel capoluogo lombardo, che il fiuto del gol.

Grazie alla sua buona stagione infatti, sull’esterno tedesco sono piombati Bologna e Lazio, che hanno mostrato un interesse concreto per il giocatore, che sembra essere disposto a tornare in Italia.

Al momento i biancocelesti sembrano essere in vantaggio, ma il Bologna rimane un opzione plausibile, soprattutto se dovessero riuscire nell’impresa Champions che sembra sempre più vicina.