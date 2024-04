Roma-Bologna, le UFFICIALI: Tornano Cristante e Abraham titolari. Thiago Motta esclude Orsolini e Fabbian

Le scelte dei due tecnici per il big match dell'Olimpico fondamentale per la corsa Champions

Prima dell’attesissimo derby di Milano, all’Olimpico va in scena una partita fondamentale per la corsa Champions dove si affrontano Roma e Bologna rispettivamente 5ª e 4ª in classifica. De Rossi ritrova Cristante dal 1′ che affiancherà Paredes e Pellegrini a centrocampo mentre Abraham vince il ballottaggio con Azmoun. Rivoluzione per Thiago Motta con le esclusioni eccellenti di Orsolini e Fabbian, al loro posto El Azzouzi e Aebischer con Saelemaekers che agirà da esterno a sinistra.

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Calafiori; Freuler; Ndoye, El Azzouzi, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta