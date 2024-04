Lazio-Juventus, Tudor: “Dobbiamo fare la partita perfetta. I ragazzi ci credono e sono motivati”

Verso la quarta partita in stagione contro la Juventus, l'allenatore della Lazio Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia

Igor Tudor alla vigilia della gara di Coppa Italia valevole per la semifinale di ritorno tra Lazio e Juventus ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni.

Lazio-Juventus, Tudor: “Stiamo crescendo e siamo sulla strada giusta”

Cosa chiede alla squadra e ai tifosi per centrare l’impresa?

“Una gara importante perché si gioca per entrare in finale, contro una squadra forte e con un risultato che non è facile. Va provato fino alla fine con tutte le forze di passare, bisogna credere e fare una partita perfetta. Non sbagliare niente e andare con tutte le forze, questo è un obiettivo nostro e vediamo cosa succede”.

Quanto manca per vedere la Lazio di Tudor?

“È sempre difficile parlare di percentuale, abbiamo sempre fatto buone partite da quando sono arrivato io. Non mi accontento mai, cerco sempre di crescere e di migliorare, come detto dopo il Genoa magari si può fare un passo indietro per farne due avanti. Stiamo però crescendo, vedo grande partecipazione e il piacere nei giocatori di ritrovarsi in questo calcio. Siamo sulla strada giusta”.

La partita con la Juve in campionato può essere un modello da seguire?

“Abbiamo fatto due partite contro di loro, ogni partita è diversa dall’altra. Cambiano gli interpreti, i dettagli, le idee sono quelle ma poi tante situazioni possono cambiare la partita. Bisogna credere, è il bello del calcio. Spero sarà una partita lunga, ho visto i ragazzi molto motivati e ci credono. Abbiamo fatto poco, dovevamo recuperare dopo il Genoa. Oggi facciamo rifinitura e scegliamo chi schierare”.

Luis Alberto può giocare con continuità? Felipe Anderson può giocare stabilmente in attacco?

“Anderson ha sempre giocato nel suo ruolo, può giocare sia da trequartista che sulla fascia. Ha sempre fatto ruolo d’attacco, ora gioca più centralmente prima ha giocato sulla fascia. Luis Alberto ha giocato tanto, anzi ha giocato quasi sempre”.