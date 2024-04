Orgoglioso della sua scelta Claudio Lotito. Il presidente della Lazio parla del tecnico della squadra, Igor Tudor. Elogi e orgoglio per il neo allenatore.

Lazio, Lotito: “E’ un orgoglio essere laziali”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni del Lazio Club Zagarolo: “Tudor è un allenatore da combattimento, come lo è sempre stata la Lazio. E la forza di questa società sono sempre stati i tifosi. Quando i tifosi credono in un progetto e lo sostengono si ottengono i risultati. L’unione fa la forza, noi dobbiamo essere uniti, la Lazio sta costruendo un futuro solido e forte. Serve la voglia, lo spirito di gruppo, la voglia di portare a casa i risultati e i risultati si portano avanti tutti insieme”.

Il presidente biancoceleste, poi, sulla stagione laziale, sottolinea: “La Lazio ha delle potenzialità, le deve esprimere sul campo. Abbiamo perso un derby, hanno fatto un tiro in porta, qualcuno ha sbagliato qualche gol. Se avessero la mia determinazione e il mio carattere vincerebbero tutte le partite. Noi combattiamo tutti i giorni per far capire che la Lazio esiste, c’è e ci sarà. Bisogna che la gente capisca che è un orgoglio essere laziali, un orgoglio lavorare e combattere sul campo della Lazio e non solo per lo stipendio”.