Arsenal in campo con il 4-3-3. Arteta lancia Jorginho, in regia, accanto ad Havertz e Rice. Tridente d’attacco Gunners con Saka, Martinelli e Trossard. Anche Alonso opta per il reparto offensivo a tre con Lukebakio, En-Nesyri e Ocampos.

Le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Havertz, Jorginho, Rice; Saka, Martinelli, Trossard. All. Arteta.

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrović; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Pedrosa; Soumaré, Sow, Rakitić; Lukebakio, En-Nesyri, Ocampos. All. Alonso.