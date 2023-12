Arsenal di Arteta ospita il Wolverhampton all’Emirates sabato alle 16. Gunners, reduci dal netto 6-0 ai danni del Lens in Champions League, con conseguente qualificazione al prossimo turno, a caccia di punti per mantenere il primato in classifica. Wolves, dodicesimi, hanno perso l’ultima gara disputata contro il Fulham in trasferta. L’ultimo precedente in casa dell’Arsenal, risalente a maggio, è terminato 5-0 per i padroni di casa. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli. All. Arteta.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Sa; Dawson, Kilman, Toti; Semedo, Lemina, Gomes, Bellegarde, Doherty; Cunha, Hwang. All. O’Neill.