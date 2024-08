Hasa dalla Juventus al Lecce a titolo definitivo. Faticanti va in prestito.

Cambio maglie sull’asse Juventus-Lecce. La società salentina, nelle scorse ore, ha completato l’acquisto, a titolo definitivo, della stellina della Next Gen, classe 2004, Luis Hasa. Il calciatore è già in Salento per visite mediche e firma.

Hasa già in Salento, Faticanti alla Next Gen

Contestualmente, si è chiusa un’altra trattativa tra i club per la cessione a titolo temporaneo, questa volta di provenienza dal Lecce, dell’ex Roma, Giacomo Faticanti, alla Juventus.