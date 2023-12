La grande sfida del Villa Park, tra Aston Villa e Arsenal, chiude il sabato di Premier League. Due squadre in ottima forma, rispettivamente al primo e al terzo posto della classifica, vincitrici nelle ultime uscite. I padroni di casa, durante il turno infrasettimanale, hanno sconfitto per 1-0 i campioni d’Europa del Manchester City; diversamente, i Gunners hanno superato per 3-4 il Luton Town a Kenilworth Road. L’ultimo precedente a Birmingham, risalente a febbraio, è terminato 2-4 per gli ospiti. Il match, in programma alle 18.30, sarà visibile Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ASTON VILLA (4-4-1-1): Martinez; Konsa, Carlos, Pau Torres, Digne; Bailey, Kamara, Douglas Luiz, McGinn; Tielemans; Watkins. All. Emery.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta.