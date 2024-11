Tante assenze per il tecnico ex Bologna

Domani i bianconeri scenderanno in campo contro l’Aston Villa. Per la quinta giornata di Champions, Motta ha stilato la lista dei convocati. Il tecnico però dovrà fare i conti con i numerosi infortuni in casa Juve, come: Vlahovic, McKennie senza dimenticare Cabal, Bremer, Milik, Adzic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Aston Villa – Juve, la lista dei convocati

Ecco quindi la lista dei giocatori:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Fagioli

Attaccanti: Conceiçao, Yildiz, Weah, Mbangula

Dunque sono questi i giocatori con cui la Juventus dovrà affrontare L’Aston Villa, i bianconeri sono a caccia dei tre punti per scalare la classifica di Champions League.