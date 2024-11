Aston Villa-Juventus: i precedenti, le probabili formazioni e dove vederla

La Juventus affronta l’Aston Villa nella quinta giornata della fase a campionato della competizione. I bianconeri, al momento, occupano l’undicesima posizione, nel gruppone delle squadre a 7 punti, dietro alla formazione inglese, momentaneamente ottava con 9. Thiago Motta dovrà fare i conti, come già visto a Milano, con una quantità esigua di scelte, complice la vasta quantità di infortunati. In avanti si va verso la scelta di Weah come terminale offensivo.

Aston Villa-Juventus, i precedenti e dove vederla in TV

I precedenti europei, unici sino ad oggi, risalgono alla stagione 1982/1983, con doppia vittoria bianconera, per 1-2 a Birmingham e 3-1 a Torino. L’altra, più recente, è soltanto un amichevole dell’agosto 2009, terminata con una vittoria ai rigori per gli inglesi. La sfida, in programma il 27 novembre, alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su Amazon Prime Video.

Aston Villa-Juventus, le probabili formazioni:

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. All. Emery.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.