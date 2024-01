Aston Villa-Newcastle United, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

L’Aston Villa si trova al quarto posto in classifica, a pari punti con il secondo e il terzo posto, e solo cinque punti dietro i leader del campionato, il Liverpool. Hanno registrato solo una sconfitta nelle ultime 15 partite in tutte le competizioni, dimostrando una solida forma di gioco. D’altra parte, il Newcastle United si trova in una meno lusinghiera decima posizione dopo aver subito quattro sconfitte consecutive in campionato. Questo match rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di avanzare o consolidare la loro posizione in classifica.