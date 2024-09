Atalanta-Arsenal, le scelte di Gasperini e Arteta

Queste le scelte di Gasperini e Arteta in vista del match di stasera tra Atalanta e Arsenal. Diversi i cambi per le due squadre, che puntano su Havertz e Retegui, all’esordio in Champions League.

Atalanta-Arsenal, le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri – De Ketelaere, Lookman – Retegui. All. Gasperini.

Arsenal (4-3-3): Raya – White, Saliba, Gabriel, J. Timber – Partey, Rice, Trossard – Saka, Martinelli, Havertz. All. Arteta.