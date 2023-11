Le ultime notizie per l’Inter non sono delle migliori; nella prima mezz’ora della partita contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha dovuto rimpiazzare Benjamin Pavard con Matteo Darmian. Il difensore ha dovuto abbandonare il campo visibilmente dolorante, ma non in barella, dopo essere stato coinvolto in uno scontro all’interno dell’area di rigore nerazzurra.

Il duro scontro di Pavard | I dettagli

Simone Inzaghi si è visto costretto a sostituire Pavard, facendo entrare Darmian al suo posto. Il difensore campione del mondo con la Francia è stato visto protagonista di uno scontro con Lookman, il quale lo ha anticipato su un traversone servito da Davide Zappacosta. L’atterraggio ha penalizzato il francese, il quale ha mosso male il ginocchio sinistro; il che ricorderebbe quanto accadde a Perr Schuurs nella partita disputata da Inter e Torino. Adesso bisogna capire però la gravità del danno riportato dall’ex giocatore del Bayern.