Atalanta Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il sabato della diciottesima giornata di serie A si apre con una sfida di sicuro interesse tra Roma e Atalanta. I bergamaschi arrivano in campionato da una striscia di 6 successi consecutivi che ha portato la banda del Gasp al terzo posto a stretto contatto dalla vetta della graduatoria, occupata dall’Inter. Il momento di forma degli orobici è straordinariamente favorevole e il morale non è stato intaccato dalla dolorosa eliminazione dalla Champions League subita per mano del Villarreal. La Roma di Mourinho, invece, si batte per un posto in Europa anche se la discontinuità nelle prestazioni e i tanti problemi fisici hanno finora minato il cammino giallorosso.

Atalanta Roma, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham

Atalanta Roma, i precedenti

Nei 59 precedenti giocati a Bergamo tra le due squadre, la Roma ha vinto 21 volte, con 20 pareggi e 18 vittorie atalantine. Negli ultimi anni, però, i padroni di casa hanno dato molti problemi ai giallorossi. Negli ultimi due scontri, infatti, l’Atalanta si è imposta per 4-1 (con i gol di Zapata, Ilicic, Muriel e Gosens) e per 2-1 (con le reti di Palomino e Pasalic), curiosamente sempre in rimonta e sempre dopo un gol di Edin Dzeko. L’ultimo successo capitolino risale alla prima giornata della stagione 17/18 quando fu decisivo un gol di Kolarov da calcio di punizione.

Atalanta Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle 15:00, sarà visibile su DAZN