Milan, Nkunku sulla Roma: “Mai pensato di andare via”

Nelle ultime battute di calciomercato il giocatore del Milan, Nkunku, è stato associato ad un possibile passaggio alla Roma. Al termine della sessione invernale, l’attaccante è restato in rossonero. Oggi le sue dichiarazioni sulle voci di mercato.

Milan, le parole di Nkunku

Le voci di mercato nell’ultima settimana di sessione sono state poi smentire dalla sua permanenza e il suo attaccamento al progetto Milan. A goderselo ora sono anche i tifosi, che ritrovano un attaccante prolifico e affidabile per questa seconda parte di stagione. Tutto è stato anche confermato dalla rete contro il Bologna di ieri (match valido per il campionato di Serie A).

Nkunku nel post match è stato intervistato ai microfoni di DAZN, dove ha commentato la serata vissuta contro il Bologna e ha fatto chiarezza sui tanti rumors che si erano moltiplicati fuori controllo sul suo futuro. Le parole del giocatore: “È un momento normale, non è il mio momento, io ho sempre voluto restare al Milan perché sono felice in questo club e non ho mai pensato di andarmene. Posso segnare di più, anche oggi potevo fare meglio”. Le sue parole rasserenano tutti, soprattutto i tifosi che, dopo le ultime gare, hanno capito il valore del francese.