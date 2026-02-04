Una stagione inaspettata quella in scena a Formello. Si è rivelato tutto un po’ diverso e difficile. Oltre agli addii, da Vecino a Guendouzi, la Lazio è totalmente cambiata. Tra i cambiamenti, ci sono anche quelli relativi alle gerarchie. Negli ultimi mesi, ai margini sono finiti due giocatori che in passato sono stati essenziali per il progetto biancoceleste. Si tratta di Dia e Noslin.

Lazio, settimane decisive per capire chi farà ancora parte del progetto

A questo punto, sembra sicuro che il finale di stagione in casa Lazio sarà caldo, ma non solo per gli obiettivi di campo, anche perché le gerarchie di Maurizio Sarri sembrano essere cambiate radicalmente, lasciando ai margini due investimenti importanti della scorsa estate. Boulaye Dia e Tijjani Noslin hanno sempre meno spazio, quello a disposizione si va riducendo clamorosamente. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi farà ancora parte del progetto Lazio.

Il possibile addio a fine stagione potrebbe essere scontato. L’attuale situazione sta aprendo scenari di mercato inaspettati. Anche se il destino di Dia è già scritto a livello contrattuale: il 1° luglio la Lazio riscatterà il cartellino del senegalese dalla Salernitana per una cifra vicina agli 11,3 milioni di euro. Il giocatore, ma anche la società, sperano di veder fruttare l’investimento fatto. Stessa situazione per Tijjani Noslin. L’olandese, pur faticando a trovare continuità a Formello, continua ad avere una schiera di ammiratori in tutta Europa, cosa che potrebbe spingere il giocatore a lasciare la capitale.