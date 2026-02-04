Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
mercoledì, Febbraio 4, 2026
Home Serie A Serie A: le designazioni arbitrali della 24^ giornata

Serie A: le designazioni arbitrali della 24^ giornata

Gli arbitri di Serie A

Di
Salvatore Ciotta
-
28
serie a enilive 2025 2026: lazio vs fiorentina
L’ARBITRO SIMONE SOZZA INFURIATO CON MATTEO CANCELLIERI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali della 24^ giornata del campionato di Serie A:

H. VERONA – PISA    Venerdì 06/02 h. 20.45

DOVERI

BACCINI – COLAROSSI

IV:      MASSIMI

VAR:     NASCA

AVAR:      DI BELLO

 

GENOA – NAPOLI     Sabato 07/02 h. 18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:      MANGANIELLO

VAR:      DI BELLO

AVAR:      FABBRI

 

FIORENTINA – TORINO     Sabato 07/02 h. 20.45

COLOMBO

TEGONI – BAHRI

IV:       BONACINA

VAR:      MARINI

AVAR:       MARESCA

 

BOLOGNA – PARMA     h. 12.30

COLLU

BERTI – LAUDATO

IV:      LA PENNA

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MAGGIONI

 

LECCE – UDINESE    h. 15.00

RAPUANO

CECCONI – ROSSI C.

IV:      ABISSO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:    FABBRI

 

SASSUOLO – INTER    h. 18.00

CHIFFI (foto)

VECCHI – CECCON

IV:     GALIPO’

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      AURELIANO

 

JUVENTUS – LAZIO    h. 20.45

GUIDA

PERETTI – BINDONI

IV:     MARCHETTI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     MARESCA

 

ATALANTA – CREMONESE     Lunedì 09/02 h. 18.30

PICCININI

FONTANI – GIUGGIOLI

IV:     ARENA

VAR:     AURELIANO

AVAR:       DEL GIOVANE

 

ROMA – CAGLIARI     Lunedì 09/02 h. 20.45

MARCENARO

PASSERI – TRINCHIERI

IV:       FELICIANI

VAR:     PATERNA

AVAR:     DI PAOLO

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598