Inter-Torino 2-1: nerazzurri in semifinale grazie a Bonny e Diouf

Allo Stadio U-Power di Monza è appena terminato il match Inter-Torino. La gara, valida per i quarti di Coppa Italia, è finita con il risultato di 2-1. In gol nel primo tempo Bonny, al 35’ su assist di Kamate. Nel secondo tempo l’Inter raddoppia con Diouf al 48′. Al 57′ il Torino accorcia le distanze con Kulenovic.

L’arbitro della partita è stato il signor Matteo Marchetti ed è stata disputata su campo neutro per via delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina in corso in questo periodo. I nerazzurri con la vittoria di oggi raggiungono la semifinale e si ritroveranno contro la vincente tra Napoli e Como.

Inter-Torino, il tabellino

Il primo tempo termina con i nerazzurri che conducono 1-0 sul Toro. Il risultato si sblocca al 35′, in gol Bonny di testa su assist di Kamaté. Torino pericoloso con Kulenovic al 45′, mentre la formazione di Chivu era andata vicino al gol già al 20esimo con Carlos Augusto che però ha preso la traversa.

Il secondo tempo inizia senza nessun cambiamento di formazione da parte di entrambe le squadre. Neanche il tempo di ricominciare che i nerazzurri segnano il gol del 2-0 con Diouf. Inserimento in aria con una palla che arriva da Thuram e il giocatore mette la palla in rete. Il Toro non si perde d’animo e nonostante i due gol sotto, prova ad accorciare le distanze. La formazione di Baroni trova il 2-1 al 57′ con Kulenovic. Poco dopo Frattesi ha l’occasione di allungare, ma la palla viene intercettata da Paleari. Prati insacca il gol del 2-2, ma è fuorigioco. Passano circa 10 minuti e l’Inter è di nuovo pericolosa con Lautaro Martinez, ma il tiro finisce alto. Nel finale di gara Prati va vicino al pareggio, ma non riesce a finalizzare. Dopo 5 minuti di recupero dopo i 90, l’arbitro chiude il match e l’Inter porta a casa la vittoria e il passaggio in semifinale.

INTER, (3-5-2): Josep Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (80′, Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (56′, Susic), Diouf, Cocchi (75′, Bisseck); Thuram(56′, Lautaro Martinez), Bonny (56′, Esposito Pio). Allenatore: Chivu.

TORINO, (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci (61′, Maripan), Coco; Pedersen (61′, Lazzaro), Anjorin (61′, Milan), Prati, Vlasic, Obrador (86′, Nkounkou); Kulenovic, Njie (73′, Zapata). Allenatore: Baroni.

Reti: 35’, Bonny (I); 48’, Diouf (I); 57′, Kulenovic (T).

Ammonizioni: 71′, Susic (I); 79′, Kamate (I); 83′, Pio Esposito (I); 88′, Maripan (T).

Espulsioni: –