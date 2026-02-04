Allo Stadio U-Power di Monza, alle ore 21 di oggi, 4 febbraio 2026, andrà in scena il match Inter-Torino. La gara, valida per i quarti di Coppa Italia, verrà guidata dall’arbitro Matteo Marchetti.
Coppa Italia, Inter-Torino: probabili formazioni
Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Nije. All. Baroni
Dove vedere Inter-Torino in diretta tv
Inter-Torino andrà in scena oggi, mercoledì 4 febbraio, alle ore 21 sul neutro dello U-Power Stadium di Monza, scelto per ovviare all’indisponibilità di San Siro in vista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.Inter-Torino sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.
Servizio disponibile anche streaming attivo gratuitamente sull’app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it, con la possibilità di accedere alle piattaforme di riferimento tramite pc, smartphone e tablet, senza alcun tipo di abbonamento.