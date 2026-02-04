Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
mercoledì, Febbraio 4, 2026
Coppa Italia, Inter-Torino: probabili formazioni e dove vedere in chiaro la partita in tv

Anna Rosaria Iovino
inter calcio
FRANCESCO PIO ESPOSITO PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Allo Stadio U-Power di Monza, alle ore 21 di oggi, 4 febbraio 2026, andrà in scena il match Inter-Torino. La gara, valida per i quarti di Coppa Italia, verrà guidata dall’arbitro Matteo Marchetti.

Coppa Italia, Inter-Torino: probabili formazioni

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Nije. All. Baroni

Dove vedere Inter-Torino in diretta tv

Inter-Torino andrà in scena oggi, mercoledì 4 febbraio, alle ore 21 sul neutro dello U-Power Stadium di Monza, scelto per ovviare all’indisponibilità di San Siro in vista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.Inter-Torino sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.

 

Servizio disponibile anche streaming attivo gratuitamente sull’app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it, con la possibilità di accedere alle piattaforme di riferimento tramite pc, smartphone e tablet, senza alcun tipo di abbonamento.

