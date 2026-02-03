Inter, c’è un precedente: la curva non salterà il derby

Gli eventi di Cremona non impediranno alla Curva dei tifosi dell’Inter di prendere parte al derby della Madonnina. Tutto per un precedente. Ecco di cosa si tratta.

Inter, la Curva Nord dell’Inter sarà presente nel derby

La Curva Nord dell’Inter sarà presente nel derby contro il Milan che si giocherà l’8 marzo, nonostante il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri dopo i fatti di domenica a Cremona durante il match Cremonese-Inter. L’esclusione della stracittadina milanese dal provvedimento è motivata dal fatto che “non ci saranno movimenti esterni di tifoserie al di fuori della propria città”.

Tutto per l’esistenza di un precedente non troppo vecchio per questa eccezione. Proprio una settimana fa, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha deciso di vietare le trasferte fino a fine stagione per i tifosi del Napoli e della Lazio dopo gli scontri di domenica 25 gennaio tra ultras delle due tifoserie in A1. Questo non verrà applicato al derby Roma-Lazio, in programma per il prossimo 17 maggio. Di conseguenza, visto il recentissimo precedente, anche il derby della Madonnina aprirà le porte alla Curva nerezzurra.