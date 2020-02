Atalanta Valencia, Tabellino ed Highlights

Atalanta Valencia Tabellino Highlights | La partita più importante della storia dell’Atalanta è già leggenda. Dopo aver superato il girone di Champions League la Dea scrive un’altra pagina destinata a entrare negli annali strapazzando il Valencia a San Siro. Gomez e compagni servono un poker sontuoso (4-1) nell’andata degli ottavi di finale che vale, a meno di un clamoroso harakiri al Mestalla, l’ingresso al tavolo delle otto migliori formazioni d’Europa. Nella magica notte di San Siro oltre ai fuoriclasse Gomez e Ilicic (autore di uno splendido gol del 2-0) sono i comprimari a brillare: da Hateboer, spina nel fianco sulla destra protagonista assoluto con una doppietta, a Freuler, che oltre al tiro a giro vincente ha confezionato insieme a De Roon una diga in mezzo al campo insuperabile. Gasperini sceglie di puntare sul tridente piccolo Pasalic-Gomez-Ilicic lasciando inizialmente in panchina Zapata. La scelta paga, perché la coppia centrale del Valencia Manfgala-Diakhaby fatica fin dal primo pallone toccato a leggere i movimenti degli attaccanti orobici. Gomez staziona stabilmente sulla sinistra e fa venire il mal di testa alla catena Torres-Wass, Ilicic svaria sul centro-destra danzando tra le linee, Pasalic con le sue incursioni dentro l’area è sempre un fattore. Non è un caso che proprio l’ex centrocampista del Milan abbia sui piedi la prima vera occasione del match: ma sull’invenzione geniale di Ilicic il croato si fa tradire dall’emozione e solo davanti a Domenech esalta i riflessi del portiere avversario. Il ciclone Atalanta continua comunque ad abbattersi sugli spagnoli, anche perché quando la squadra di Gasperini riesce ad uscire dalla prima pressione spesso e volentieri per Parejo e compagni sono dolori. Al 16′ infatti Gomez pennella un cross dalla sinistra su cui si avventa Hateboer, che brucia Gaya e fa esplodere un San Siro ribollente. Dopo aver sorpreso il Valencia e poi sofferto il ritorno degli ospiti, l’Atalanta dimostra anche di saper giocare più partite nell’arco degli stessi 90 minuti. E di saper venire fuori dai momenti più difficili con la qualità dei suoi interpreti. Come Ilicic, che al 42′ fa tutto da solo, facendo partire un destro imprendibile circondato da tre avversari. Il doppio vantaggio non frena l’ardore della Dea, che anzi inizia il secondo tempo a spron battuto andando vicina al tris con un tiro cross di Gomez sporcato da Mancala, a un passo dall’autorete. Il Valencia, sornione, sembra alle corde ma quando può si fa vedere dalle parti di Gollini (tiro a lato di Soler), anche perché Gomez e compagni in fase di alleggerimento non sempre sono impeccabili. Da centrocampo in su invece l’Atalanta è semplicemente irresistibile. Imponendo i propri ritmi, le proprie giocate, anche in campo europeo. Lo splendido tiro a giro di Freuler vale il tris, la cavalcata di Hateboer in campo aperto, imbeccato da uno straordinario Ilicic, il poker che rende memorabile una serata già di per sé storica. Il sigillo di Cheryshev non cambia la sostanza delle cose: l’Atalanta ha un piede e mezzo ai quarti. Bergamo può continuare a sognare

Il Tabellino del match di Champions League

Reti: 16′ Hateboer (A), 42′ Ilicic (A), 57′ Freuler (A), 63′ Hateboer (A), 66′ Cheryshev (V)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Caldara (dal 75′ Zapata); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (92′ Tameze); Ilicic, Gomez (81’Malinovskyi). Non entrati: Sportiello, Djimsiti, Muriel, Castagne. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Valencia (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Guedes (dal 67′ Cheryshev), Maxi Gomez (dal 73′ Gameiro). Non entrati: Cillessen, Correia, Costa, Sobrino, Gutierrez.

Ammoniti: Hateboer (A)

ARBITRO: Michael Oliver