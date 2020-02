Atalanta Roma, 2-1: Tabellino ed Highlights

Atalanta Roma Tabellino Highlights | La Dea non perdona, ribalta 2-1 una Roma coraggiosa ma ad intermittenza e si lancia in solitaria verso il quarto posto che vale il pass per la Champions. Lo scontro diretto per l’Europa che conta premia la dinamicità e velocità dell’Atalanta capace, da grande squadra, di raddrizzare un match che sul finire del primo tempo aveva chiuso sotto di un gol per la rete improvvisa di Dzeko abile nello sfruttare al meglio un errore di Palomino in fase difensiva. Nella ripresa la formazione di Gasperini ha cambiato marcia, è riuscita a divincolarsi dal pressing a centrocampo dei giallorossi rivoluzionati in fase tecnico-tattica da Fonseca, e in nove minuti, tra il 50′ e il 59′ pareggia con lo stesso Palomino e poi la risolve con Pasalic entrato dopo appena trenta secondi. La Roma con Dzeko autentico combattente, ha cercato di riportarsi sotto ma l’Atalanta ha mostrato anche una tenuta atletica che fa ben sperare in vista del match di mercoledì sera contro il Valencia in Champions League. Per la Roma continua il 2020 incolore (quinta sconfitta in sette gare) e ora si deve difendere anche dal quinto posto.

Il tabellino del match

Reti: 45′ Dzeko (R), 50′ Palomino, 59′ Pasalic (A)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic (82′ Malinovskyi), Zapata (59′ Pasalic). Non entrati: Rossi, Sportiello, Caldara, Tameze, Czyborra, Muriel, Castagne, Colley. Allenatore: Gasperini.

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini (68′ Veretout) ; Perotti (78′ Villar), Pellegrini, Mkhitaryan, Kluivert (62′ Carles Perez); Dzeko. Non entrati: Cardinali, Fuzato, Juan Jesus, Kolarov, Cetin, Under, Santon, Kalinic, Ibañez. Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Gosens (A), Mancini, Mkhitaryan (R) Fazio (R) Carles Perez (R) Djimsiti (A)