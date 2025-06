La Roma potrebbe perdere Angelino in vista della prossima stagione. La società lo ha messo sul mercato per cercare di evitare il fairplay. Nel caso di addio, i giallorossi stanno valutando le alternative per la fascia sinistra della Roma. Diversi i nomi presi in considerazione dal nuovo ds capitolino.

Roma, per la fascia si candida Kostic della Juventus

Con Angelino che potrebbe essere sacrificato per ragioni di bilancio, come possibile sostituto spunta Filip Kostic. L’ex Eintracht Francoforte rimane comunque il piano B rispetto a Maxim De Cuyper del Club Brugge. Il giocatore della Juve è reduce da una stagione in prestito, dove ha messo a segno 2 gol e servito 6 assist in tutte le competizioni con la maglia del Fenerbahce. Intanto l’esterno serbo è rientrato alla Juventus ma rimane sul mercato, a Torino lo spazio per lui è relativamente poco.

Kostic ha un contratto con la Juve fino al 2026, dunque a un solo anno dalla scadenza. L’operazione di prestito con i turchi non è andata a buon fine, quindi la Roma potrebbe essere la soluzione giusta per tutti. La Roma proverà a portare in capitale Maxim De Cuyper, anche se i belgi non hanno intenzione di abbassare le pretese: 25 milioni di euro. In caso di fallimento dell’operazione con il Club Brugge, i giallorossi hanno la giusta alternativa a Torino.