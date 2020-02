La Roma crolla sul campo del Sassuolo (4-2)

Il Sassuolo spegne la Roma di Fonseca

Troppo Sassuolo per questa Roma, i neroverdi di De Zerbi (in estate vicino ai giallorossi) strapazzano i capitolini. Basta mezzora ai padroni di casa per indirizzare la gara, 3 a 0 e giallorossi al tappeto. Dzeko e compagni provano a riaprire e riprendere la gara ma il Sassuolo si dimostra squadra vera. Gol e pronta risposta per un finale che non lascia dubbi, 4 a 2. Roma da rivedere, Fonseca fa mea culpa ed ammette di non aver forse preparato al meglio la gara.

IL TABELLINO

Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 7, Romagna 6,5, Ferrari 6,5, Kyriakopoulos 7; Locatelli 7, Obiang 7; Berardi 7,5 (88′ Magnani sv), Djuricic 7,5, Boga 7 (82′ Magnanelli sv); Caputo 7,5 (75′ Defrel 6).

Allenatore: De Zerbi 7

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 5,5; Santon 5 (46′ B. Peres 6), Smalling 5,5, Mancini 4, Spinazzola 6; Veretout 6 (81′ Villar sv), Cristante 5; Under 5 (66′ C. Perez 5,5), Pellegrini 5,5, Kluivert 5,5; Dzeko 5,5.

Allenatore4-: Fonseca 5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 7′ e 16′ Caputo (S), 26′ Djuricic (S), 55′ Dzeko (R), 73′ rig. Veretout (R), 74′ Boga (S)

Ammoniti: 24′ Cristante (R), 29′ Santon (R), 34′ Obiang (S), 44′ e 69′ Pellegrini (R), 62′ Kluivert (R), 65′ Spinazzola (R), 84′ Mancini (R)

Espulsi: 69′ Pellegrini (R)