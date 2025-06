La Juventus è pronta all’affondo per David. La dirigenza dei bianconeri hanno l’intesa di massima con il giocatore classe 2000 del Lille. Il canadese ha dato il suo via libera al passaggio alla Vecchia Signora, aprendo la pista per le trattative.

Juventus, trattativa avanzata per David

La proposta della Juventus è di 6 milioni di euro più 2 di bonus a stagione: una cifra molto ghiotta, che ha sfondato il muro di scetticismo dell’ormai ex Lille. Si tratta ad oltranza, con il dirigente sportivo Comolli che lavora sulla parte delle commissioni con il suo entourage.

Juventus, tutto pronto per David, poi sarà il turno di Conceiçao

David è un giocatore duttile, che può ricoprire diversi ruoli nel fronte offensivo, un giocatore che andrebbe ad aiutare molto il reparto di Tudor. Nella scorsa stagione il giocatore canadese ha segnato ben 25 gol e fornito 12 assist in 49 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Lille. dimostrando così tutte le sue doti sotto porta ma anche a supporto dei suoi compagni di squadra. L’attaccante si svincolerà dal Lille fra tre giorni e sarà un innesto importante a parametro zero per chiunque riuscirà ad aggiudicarselo. Sul giocatore ci sono diverse squadre, non solo la Juventus, anche se i bianconeri L ovviamente sono in pole e si sta lavorando per chiudere l’operazione quanto prima.

Dopo aver sistemato la trattativa legata al canadese, il dg Comolli andrà all’affondo di Francisco Conceiçao. L’esterno portoghese ha fatto molto bene in bianconero la scorsa stagione e mister Igor Tudor lo vorrebbe anche per l’anno prossimo. Si sta lavorando con il Porto che a sua volta vuole far valere la clausola da 30 miiloni di euro.