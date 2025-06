Milan, pazza idea Gyokeres: uno dei giocatori più desiderati d’Europa

Il Milan è sulle tracce di Gyokeres, giocatore dello Sporting Lisbona, e sogna il grande colpo per Allegri. Lo svedese piace al ds Igli Tare, che valuta la trattativa con i portoghesi. L’affare è tutt’altro che semplice, in realtà è difficilissimo già sul nascere.

Milan, si tratta per Viktor Gyokeres

Il giovane attaccante è reduce da una stagione da una cinquantina di gol e come lui, in giro, non ce ne sono tanti, per il Milan sarebbe un affare d’oro. Viktor Gyokeres, anni 27, attualmente è nel pieno della sua maturità ed è pronto al salto decisivo della sua carriera con una squadra di valore. A Milano si spera che Igli Tare riuscirà a portarlo in squadra.

Il primo ostacolo è il prezzo: 70 milioni circa, anche se la cifra può essere risolta con una trattativa ad hoc. Il secondo ostacolo, da non sottovalutare, è la concorrenza. Il giocatore è sulla lista degli acquisti di mezza Europa. In pole per l’attaccante ci sono tanti club della Premier League, in primis l’Arsenal. Un mesetto fa i giornali inglesi parlavano di accordo già fatto, ma la realtà sembra essere un’altra. Visto che i rossoneri non disputeranno la prossima Champions League, anche questo potrebbe essere un ostacolo che impedirebbe la trattativa.

Le alternative sono Retegui dell’Atalanta e Sorloth dell’Atletico Madrid. Il Milan è pronto anche ad un altro giocatore da portare a Milanello. A centrocampo si cerca di portare in squadra Ricci. Il giocatore è ad un passo dal trasferimento al Milan, l’intesa di massima è stata già raggiunta tra calciatore e club, ora la trattativa con il Torino entra nella fase finale. Delineati i 25 milioni di euro più bonus, si lavora alle ultime formalità.