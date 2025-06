A Roma si sta lavorando senza sosta per arrivare a ristabilire le plusvalenze necessarie entro il 30 giugno. Uno dei pensieri principali della dirigenza capitolina è questo. Tra i piani strategici per non andare incontro a problematiche, ci saranno delle partenze.

Roma, per lo scambio si attende di capire la volontà dei giocatori

Uno dei principali indiziati a partire potrebbe essere Evan Ndicka, arrivato a parametro zero nell’estate del 2023. Il club giallorosso sta lavorando a stretto contatto con il Marsiglia per un possibile scambio che vedrebbe il centrale ivoriano in Francia e il centrocampista classe 2002 Ismaël Koné nella Capitale (col giocatore reduce da sei mesi in prestito al Rennes di Massara).

Il giocatore in prestito al Rennes, con cui ha collezionato 22 presenze e 2 gol, potrebbe arrivare nelle prossime settimane. L’operazione sembra però molto complicata: bisognerà capire e assecondare anche la volontà dei due giocatori, in particolar modo di Ndicka, e trovare un accordo lato economico.