La Lazio brancola nel caos più totale. Il mercato bloccato ha generato apprensione nel mondo biancoceleste. La società per allentare le tensioni, del tecnico e dei tifosi, ha diramato un comunicato ufficiale in cui il club ha precisato che la situazione è in realtà sotto controllo e che non c’è motivo di preoccuparsi.

Lazio, il comunicato per calmare tutti sul fronte calciomercato

Anche riguardo la posizione del neo-tecnico Maurizio Sarri, la società fa sapere che non ci sono ragioni per ritenere che possa decidere di dimettersi. Il ds Fabiani ha raggiunto il tecnico toscano per calmare gli animi e tranquillizzare il tecnico per il futuro. La Lazio, attualmente, ha il mercato bloccato in entrata perché deve fare i conti con i limiti superati su tre parametri che definiscono la possibilità o meno di acquistare giocatori: si tratta di indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato.

Non solo il tecnico, Sarri, che valuta una possibile dimissione, anche i tifosi sono preoccupati per il futuro della squadra. La società ha ben pensato di lanciare un comunicato ufficiale per tranquillizzare il mondo biancoceleste: “In merito alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa in modo fuorviante sulla situazione economico-finanziaria della Società, si ritiene doveroso precisare che non esiste alcun motivo di preoccupazione. La S.S. Lazio dispone di risorse proprie e di una struttura gestionale consolidata, che da oltre vent’anni affronta ogni passaggio con lucidità, responsabilità e rigore. La solidità economica, finanziaria, la sostenibilità del progetto sportivo e la coerenza strategica rappresentano da sempre ed ancor di più oggi pilastri su cui si fonda l’identità del Club.”