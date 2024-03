Atlético Madrid-Barcellona, le ultimissime sulle formazioni

Grande sfida di campionato a Madrid, tra Atlético Madrid e Barcellona. Entrambe reduci da una straordinaria qualificazione in UEFA Champions League, – i Colchoneros contro l’Inter, i blaurgrana contro il Napoli – cercano continuità di risultati in campionato, i padroni di casa per il quarto posto, gli ospiti per il secondo.

Atlético Madrid-Barcellona, le probabili formazioni:

ATLÉTICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Morata. All. Simeone.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; F Lopez, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.