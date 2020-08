Atletico Madrid, due positivi prima della partita contro il Lipsia

L’Atletico è nei guai. I delegati della UEFA hanno fatto i tamponi per scovare positivi al covid-19. Ne hanno trovati due, che ora sono stati posti in isolamento. La squadra di Simeone sarebbe partita stasera per Lisbona. Era entrata di diritto nella final-eight già quando non esisteva ancora. L’impresa di Anfield ai supplementari contro il Liverpool era stata l’arrivederci perfetto inviato dal calcio a tutti i suoi tifosi. Dopo la ripresa e la conclusione della Liga, ora l’Atletico punta al colpo grosso in Champions, visto che il tabellone non è così difficile. La prima avversaria è il Lipsia. La partita è fissata per il 13 agosto alle ore 21, ma potrebbe essere a rischio. Infatti la UEFA ora deve fare nuovi controlli sanitari. Il protocollo è chiaro: per giocare il match devono esserci almeno 13 giocatori sani, di cui almeno un portiere.