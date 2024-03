Atletico Madrid-Inter, le ultime sulla formazione di Inzaghi

Inter chiamata alla prova di forza al Wanda Metropolitano, ai nerazzurri servirà la gara perfetta per ottenere la qualificazione Champions. Con lo scudetto in cassaforte, ai ragazzi di Inzaghi ora occorre massima concentrazione in Champions, la finale di Londra il sogno proibito, contro la formazione di Simeone non sarà facile, a capitan Lautaro Martine e compagni il compito di regalare ai tifosi nerazzurri la serata perfetta.

Atletico Madrid-Inter, le formazioni

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Barrios, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All. Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi