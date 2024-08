Atletico Madrid-Juventus, la diretta | Il risultato (0-0)

Out Danilo dall'11 di Motta, che per il resto schiera quella che ad oggi è la Juventus titolare. Aspettando Nico...

La Juventus scende in campo oggi per l’ultimo test del pre-campionato contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Thiago Motta lascia fuori Danilo e sceglie la coppia Gatti-Bremer al centro della difesa, con Cambiaso a destra e Cabal titolare a sinistra. In mediana, ci sono Locatelli e Thuram, mentre sulla trequarti spazio a Weah, Douglas Luiz e Yildiz alle spalle di Vlahovic. In attesa dei colpi di mercato…

Atletico Madrid-Juventus, il tabellino

ATLETICO MADRID (3-5-2): Moldovan; Azpilicueta, Witsel, Le Normand; Llorente Koke, De Paul, Riquelme, Lino; Griezmann, Sorloth.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Thuram; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic