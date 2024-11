ATP Finals 2024, vince Sinner: battuto in finale lo statunitense Fritz

Jannik Sinner domina completamente gli ATP Finals 2024 di Torino. Un percorso netto completato con la vittoria in finale, grazie ad un doppio 6-4, contro lo statunitense Taylor Fritz, già sconfitto nella fase a gironi. Proprio dalla fase a gironi è partito il dominio del numero 1 al mondo, che ha sconfitto, in sequenza, de Minuar, lo stesso Fritz e Medvedev. In semifinale si è imposto nettamente su Casper Ruud, prima di confermarsi, ancora una volta, nella sfida odierna. Altra dimostrazione di forza per il tennista altotesino, sempre più sul tetto del mondo.

Sinner: “Sono riuscito a trovare una chiave migliore e ci sono riuscito”

Dopo il trionfo nelle Finals, Jannik Sinner, stando a quanto riferisce Sky Sport, ha dichiarato: “È un momento speciale per me. Sono riuscito a giocare un ottimo tennis davanti al pubblico incredibile qui a Torino. Ho cercato di trovare una chiave migliore per questa finale rispetto a quella dell’anno scorso e ci sono riuscito“.