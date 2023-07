Ausilio chiude la bocca a Lukaku, è rottura con l’Inter

“L’Inter ha deciso di ritirarsi dalla corsa a Romelu Lukaku e informerà il Chelsea. Il club è fuori dopo che il giocatore ha deciso di negoziare con la Juventus”. Non è piaciuto affatto il gesto dell’ex attaccante nerazzurro nei confronti della dirigenza di Zhang, che voleva riprendere a tutti i costi l’attaccante belga.

Calciomercato Inter, strappo con Lukaku | Trattativa finita

Questo quanto affermato nelle ultime ore da Gianluca di Marzio, esperto di mercato a Sky Sport: “L’Inter ha deciso di interrompere la trattativa per riportare Romelu Lukaku in Italia. Il giocatore belga è stato già avvisato, presto si procederà con la comunicazione anche al Chelsea. Lo strappo delle ultime ore non può essere risanato. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, l’attaccante belga ha chiamato Piero Ausilio per provare a ricucire, ma la telefonata è durata poco. L’Inter, infatti, ha deciso di interrompere le negoziazioni per riportare in nerazzurro Romelu Lukaku”.

E poi ancora: “Non sono stati digeriti i flirt dell’ex Manchester United con la Juventus – che sono andati avanti da tempo, anche nel periodo della finale di UEFA Champions League – e i messaggi mandati al Milan. Inoltre, i nerazzurri sono rimasti indispettiti dalla scomparsa dell’attaccante.