Calciomercato Inter, occhi in casa Bayern: Inzaghi sogna il grande colpo

L’Inter è alle prese con il caso Lukaku ma il mercato dei nerazzurri non si sofferma solo sul belga. Marotta starebbe pensando di regalare un altro grande colpo in mezzo al campo a Simone Inzaghi. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l’Inter starebbe sondando il terreno per Ryan Gravenberch.

Il Bayern è disposto a liberarsi dell’olandese

La completezza di Gravenberch ha colpito i nerazzurri che ora hanno chiesto informazioni al club bavarese. Il Bayern è disposto a lasciar partire il classe 2002 in prestito ed è una formula che all’Inter non dispiacerebbe. Il centrocampista ha vissuto una pessima stagione in Germania e la voglia di rilanciarsi e di mettersi in mostra è tanta.