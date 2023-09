Avellino: Rastelli in bilico, la società punta su D’Angelo o Inzaghi

Massimo Rastelli potrebbe essere esonerato

La sconfitta dell’Avellino a Castellammare potrebbe costare caro a Massimo Rastelli, che in due partite e nonostante una squadra costruita per i quartieri alti, ha raccolto zero punti anche per colpa di un gioco che stenta ad esserci.

Secondo quanto riporta il sito TMW, due figure potrebbero interessare il club irpino, una è quella di Inzaghi ex Reggina, ma interessa anche Luca D’Angelo ancora sotto contratto con il Pisa ma alla ricerca di una nuova esperienza. Unico problema per la società biancoverde è l’alto ingaggio dei due tecnici.

D’Angelo in caso di approdo sulla panchina dell’Avellino ritroverebbe Marconi e Benedetti che ha già allenato nella sua esperienza nerazzurra.

La soluzione più plausibile al momento è rappresentata da un altro allenatore ex nerazzurro, quel Michele Pazienza che ha fatto molto bene con l’Audace Cerignola nella sua ultima stagione in cui ha raggiunto i Playoff.