Barcellona-Athletic Bilbao, le ultimissime sulle formazioni

Posticipo fondamentale per i blaugrana

Approfittando del passo falso del Real Madrid, il Barcellona vuole vincere questa sera al Camp Nou per scalare posizioni. Tridente leggero in assenza di Lewandowski per Xavi.

Barcellona-Athletic Bilbao, le probabili formazioni:

Barçellona (4-3-3) Ter Stegen; Cancelo, Christensen, Iñigo Martínez, Marcos Alonso; Gavi, Gündogan, Oriol Romeu, Femín; Joao Félix, Ferran Torres.

Athletic Bilbao (4-3-3) Unai Simón; De Marcos, Paredes, Vivian, Yuri; Dani García, Vesga, Sancet; Iñaki Williams, Guruzeta, Berenguer.