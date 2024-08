Barcellona-Valladolid, probabili formazioni e dove vederla

Queste le probabili formazioni di Barcellona e Valladolid in vista della sfida del Camp Nou. Solito 4-2-3-1 per Flick, che davanti conferma Lewandowski. La gara delle 17 andrà in onda su Dazn.

Barcellona-Valladolid, le probabili formazioni:

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen, Koundé, Cubarsi, Martinez, Balde, F. Lopez, Pedri; Yamal, Raphinha, Dani Olmo; Lewandowski. Allenatore: Flick.

Valladolid (4-3-3): Hien, Perez, Sanchez, Boyomo, Rosa; Perez, Juric, Amallah; Ndiaye, Sylla, Moro. Allenatore: Pezzolano.