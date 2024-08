Barnsley-Roma, poker giallorosso in Inghilterra | Primo gol di Soulè

Termina con un netto 0-4 la prima gara in Inghilterra degli uomini di De Rossi. Apre subito le marcature Enzo Le Fèe, ancora una volta in gol.

Bene Le Fèe e Pisilli. De Rossi applaude

I giallorossi ci provano in diverse occasioni nel primo tempo con il tridente tutto inedito formato da Joao Costa, Abraham e Zalewski. E’ nel secondo tempo che però la Roma si scatena e prima raddoppia con Pisilli e Dybala e poi chiude i giochi con Matias Soulè,bravo a battere il portiere avversario con un dolce pallonetto.

Barnsley-Roma, il tabellino:

BARNSLEY (ENG): Flavell K.(P), Pines D. (dal 1′ st Barratt C.), Lopata K., McCarthy C., Lofthouse K., Yoganathan V., Bland J., Chapman T., Gent G. (dal 1′ st McCann B.), Dyer J., Nzondo E.. A disposizione: Barratt C., Farrell L., James N., Makiessi J. C., McCann B., Nejman H. L., Pickard H., Wilson Allenatore: Clarke D..

ROMA (ITA): Ryan M.(P), Buba Aboubacar (dal 1′ st Soule M.), Kumbulla M. (dal 1′ st Smalling C.), Darboe E. (dal 1′ st Cristante B.), Angelino (dal 1′ st Dahl S.), Costa J. (dal 1′ st Dybala P.), Le Fee E. (dal 1′ st Pisilli N.), Pellegrini Lo. (dal 1′ st Bove E.), Ndicka E. (dal 1′ st Mancini G.), Zalewski N. (dal 1′ st El Shaarawy S.), Abraham T. (dal 1′ st Celik Z.). A disposizione: Bove E., Celik Z., Cristante B., Dahl S., Dybala P., El Shaarawy S., Mancini G., Pisilli N., Smalling C., Soule M. Allenatore: De Rossi D..

Reti: al 2′ pt Le Fee E. (Roma (Ita)) , al 20′ st Pisilli N. (Roma (Ita)) , al 23′ st Dybala P. (Roma (Ita)) , al 39′ st Soule M. (Roma (Ita)) .

Ammonizioni: al 19′ st Yoganathan V. (Barnsley (Eng)).