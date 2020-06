Basket, Euroleague: 10 club con licenza rispondono al Panathinaikos

Basket Euroleague: 10 club rispondono a Giannakopoulos

“Tutti i club esprimono il loro fermo desiderio che il Panathinaikos di Atene continui in EuroLeague perché il club è stato parte integrante di questo gruppo negli ultimi 19 anni. Tuttavia, le ripetute diffamazioni gravi e infondate fatte da Giannakopoulos, proprietario del Panathinaikos, non saranno tollerate. I club intraprenderanno le azioni che riterranno necessarie per proteggere la reputazione e l’integrità delle loro proprietà collettive e individuali e per garantire che il club rispetti pienamente tutti gli obblighi a cui si è impegnato come membro del gruppo”. E’ quanto scrive in una nota l’Euroleague con le firme dei 10 club con licenza, tra cui Olimpia Milano, che prendono parte al torneo.

Basket Euroleague: la nota delle società

“L’evoluzione positiva di EuroLeague negli ultimi 20 anni, e soprattutto nell’ultimo decennio, ha solo rafforzato questa convinzione e la determinazione del gruppo a continuare a basarsi sul suo successo e portare il basket europeo al livello successivo. Questa crescita è stata eccezionale per quanto riguarda la portata, la consapevolezza e il seguito di EuroLeague, ma anche per quanto riguarda l’economia che lo circonda. Ciò ha attratto numerosi partner commerciali per l’ecosistema EuroLeague che vedono la proprietà come lo strumento perfetto per favorire una crescita aggiuntiva per le loro organizzazioni”, si legge ancora nella nota.